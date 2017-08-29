Видео: все голы второго тура чемпионата Испании

На прошлой неделе в чемпионате Испании завершились все матчи программы второго тура.
Результаты второго тура Примеры сезона-2017/18:
«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» — 3:0
«Бетис» – «Сельта» — 2:1
«Алавес» – «Барселона» — 0:2
«Леванте» – «Депортиво» — 2:2
«Жирона» – «Малага» — 1:0
«Лас-Пальмас» – «Атлетико» — 1:5
«Эспаньол» – «Леганес» — 0:1
«Эйбар» – «Атлетик» — 0:1
«Хетафе» – «Севилья» — 0:1
«Реал» – «Валенсия» — 2:2
Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube подготовил видео со всеми голами второго тура.
Ещё одно доказательство, что «Реал» становится «Барселоной»
И другие мысли о старте испанской Ла Лиги.