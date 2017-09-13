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Пьянич: это только первая игра, и у «Ювентуса» нет нужды паниковать

13 сентября 2017, среда. 00:50 Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

«Тот пропущенный мяч в концовке первого тайма был совершенно необязательным, время уже подходило к концу. Мы хорошо играли в первом тайме и, думаю, могли забить. Во второй половине встречи „Ювентус“ выглядел хуже, но это только первая игра, нет нужды паниковать. Нам не хватало нескольких игроков, однако это не оправдание. Нужно извлечь уроки и продолжать работать в том же духе. Мы должны оправиться от этого поражения», — приводит слова Пьянича пресс-служба УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Миралем Пьянич
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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