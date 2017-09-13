Аллегри: «Ювентус» не реализовал свои моменты в первом тайме и был наказан

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в матче с «Барселоной» (0:3) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы хорошо провели первый тайм, но нужно было реализовывать свои моменты. Мы этого не сделали и были наказаны в конце тайма. По иронии судьбы, все три гола мы пропустили после контратак, хотя после первого мяча „Барселоны“ нужно было сыграть компактно.
Конечно, у них есть Месси, который может изменить ход любой игры, но во втором тайме мы всё равно должны были сыграть лучше. Нельзя ехать на «Камп Ноу» с целью доминировать на поле, поэтому нужно было быть лучше в ментальном плане", — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.
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