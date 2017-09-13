Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не стал жать руку защитнику «Селтика» Энтони Ралстону после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Об этом сообщает Mirror.
Спустя 20 минут игры Ралстон дважды нарушил правила на Неймаре и получил жёлтую карточку. По ходу матча бразилец ясно дал понять 18-летнему шотландцу, что недоволен его действиями.
После игры, когда Ралстон хотел поблагодарить Неймара, тот отказался жать ему руку и что-то сказал шотландцу. Тут же вмешался полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, который отвёл Ралстона в сторону.
Видео данного эпизода доступно в «Твиттере».
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