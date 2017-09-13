Почеттино: в Испании и Италии в приоритете еврокубки, а в Англии — Премьер-лига

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино считает, что испанские и итальянские клубы, расставляя приоритеты, делают ставку на еврокубки, а не на чемпионат, в то время как для английских команд важнее внутренние турниры.
«Премьер-лига – главный турнир для каждого игрока, который играет в Англии. В Италии такое ощущение, что Лига чемпионов является самым важным турниром, но в Англии самыми важными остаются внутренний чемпионат и Кубок.
Лига чемпионов и Лига Европы важны, но не на таком уровне, как в Испании или Италии. Там они отдают предпочтение Лиге чемпионов, а не национальной лиге, а команды, которые ниже в турнирной таблице, придают значение Лиге Европы, а не национальной лиге.
Это сложно объяснить. Только когда вы здесь, вы можете понять, какое огромное значение имеет Премьер-лига для каждого игрока», — цитирует Почеттино Sky Sports.
13 сентября «Тоттенхэм» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против дортмундской «Боруссии». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:45 мск.