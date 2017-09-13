Сыграй в турнире со звёздами футбола. Продолжается набор команд и футболистов

Валерий Шмаров, Андрей Канчельскис, Дмитрий Сенников и другие известные футболисты примут участие в футбольном фестивале «Спортивная волна». Именитые спортсмены возглавят сборные фестиваля, собранные из футболистов без команды, и будут заявлены в качестве играющих тренеров.
Праздник спорта пройдёт с 30 сентября по 7 октября в Турции, у побережья Средиземного моря. Любительские футбольные команды, а также сборные спортсменов-одиночек сыграют сразу в двух турнирах – чемпионате и Кубке. В рамках чемпионата все участники будут поделены на два дивизиона: «Открытый» и «40+». В завершающем фестиваль однодневном Кубке примут участие все команды и сборные. Матчи турниров пройдут на натуральных зелёных газонах спорткомплекса одного из лучших отелей Турции Bellis Deluxe 5*.
Помимо насыщенных футбольных баталий, всех участников ждёт разнообразная спортивно-развлекательная программа: волейбол, пинг-понг, дартс, турниры по киберфутболу и большому теннису, йога. Со своей концертной программой выступят рэпер ST, «Акула», группы «Интонация» и «140 ударов в минуту». Для детей приготовлена ежедневная анимационная программа.
Самый эмоциональный спортивный фестиваль России пройдёт уже в 10-й раз. «Спортивная волна» предлагает продлить лето вместе! Подробности на http://www.turkey2017.sportvolna.ru.
Сыграй в турнире со звездами футбола. Продолжается набор команд и футболистов