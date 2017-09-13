Чех, Озил, Уэлбек и ещё 4 игрока не помогут «Арсеналу» в матче с «Кёльном»

Лондонский «Арсенал» готовится к матчу первого тура группового турнира Лиги Европы с «Кёльном» без ряда основных футболистов. Об этом сообщает Goal.
В сегодняшней тренировке не приняли участие голкипер Петр Чех, защитник Лоран Косельни, полузащитники Месут Озил, Аарон Рэмси, Гранит Джака, а также нападающие Александр Ляказетт и Дэнни Уэлбек. Все эти футболисты пропустят завтрашнюю игру.
Матч «Арсенал» — «Кёльн» состоится 14 сентября и пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало – 22:05 мск.
Озил принял решение покинуть «Арсенал» по окончании сезона