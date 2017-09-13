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Чех, Озил, Уэлбек и ещё 4 игрока не помогут «Арсеналу» в матче с «Кёльном»

13 сентября 2017, среда. 14:17 Футбол

Лондонский «Арсенал» готовится к матчу первого тура группового турнира Лиги Европы с «Кёльном» без ряда основных футболистов. Об этом сообщает Goal.

В сегодняшней тренировке не приняли участие голкипер Петр Чех, защитник Лоран Косельни, полузащитники Месут Озил, Аарон Рэмси, Гранит Джака, а также нападающие Александр Ляказетт и Дэнни Уэлбек. Все эти футболисты пропустят завтрашнюю игру.

Матч «Арсенал» — «Кёльн» состоится 14 сентября и пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало – 22:05 мск.

Озил принял решение покинуть «Арсенал» по окончании сезона
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кёльн Аарон Рэмси Александр Ляказетт Гранит Джака Дэнни Уэлбек Лоран Косельни Месут Озил Петр Чех
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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