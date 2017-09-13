Озил принял решение покинуть «Арсенал» по окончании сезона

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил принял решение не продлевать свой контракт и уйти из клуба следующим летом в статусе свободного агента. Как сообщает Sport Bild, в последний раз футболист сборной Германии общался со своим клубом по поводу нового контракта в феврале нынешнего года.
Тогда стороны ни к чему не пришли, и Озил в итоге решить не возобновлять переговоры. Отмечается, что 28-летний игрок не согласился подписывать новое соглашение с окладом € 280 тыс. в неделю.
Немецкий игрок перешёл в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретён из «Реала» примерно за € 47 млн. В текущем сезоне Озил провёл в АПЛ четыре матча.
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