Сёмин взял на матч с «Копенгагеном» 22 игрока «Локомотива»

«Локомотив» прибыл в Данию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (14 сентября).
«К игре готовятся 22 футболиста: Гилерме, Коченков, Медведев, Коломейцев, Михалик, В.Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Пейчинович, Кверквелия, И.Денисов, Ротенберг, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус, Лысов, Корян, Фарфан, Эдер.
В среду вечером «Локомотив» проведет тренировку. Кроме того, в 19:30 (мск) состоится предматчевая пресс-конференция", — информирует официальный сайт «Локомотива».
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