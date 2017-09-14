Зидан: Роналду — ключевой игрок «Реала», он не уходит без гола

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над АПОЭЛ (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и отметил игру форварда «сливочных» Криштиану Роналду, который в этой встрече оформил дубль.
«Сегодня нам нужно было показать хороший футбол. Нам хотелось хорошо стартовать в Лиге чемпионов. Первый тайм не слишком понравился, зато второй получился очень хорошим. Всегда важно начинать турнир с победы, и очень хорошо, когда твоя команда при этом не пропускает. Роналду — ключевой игрок команды, он важен для „Реала“. Он всегда помогает команде, когда это нужно, и не уходит без гола. Надеюсь, Криштиану продолжит в том же духе», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
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