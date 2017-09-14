«Реал» достиг договорённости с Иско о продлении контракта

Полузащитник «Реала» Иско продлит контракт со своим нынешним клубом. Мадридцы достигли договорённости с 25-летним футболистом. Новый контракт Иско будет рассчитан до 2022 года, о чём сообщает пресс-служба клуба. Нынешний договор теряет юридическую силу летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте составит € 700 млн. Официально о продлении соглашения будет объявлено завтра, 15 сентября.
Иско играет за «Реал» с 2013 года, куда перешёл из «Малаги». Всего на счету испанца 197 официальных матчей за мадридский клуб, 34 гола и 46 результативных передач.
Иско: надеюсь вскоре продлить контракт с «Реалом», это лучший клуб в мире