Иско: надеюсь вскоре продлить контракт с «Реалом», это лучший клуб в мире

Полузащитник «Реала» Иско после победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов сообщил, что хочет продлить контракт с мадридцами. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Надеюсь в ближайшее время подписать новый контракт с „Реалом“. Это лучший клуб в мире. Нельзя найти место для игры и жизни, которое будет лучше, чем мой нынешний клуб», — приводит слова Иско As.
Действующий контракт Иско с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2018 года.
Зидан: разумеется, я останусь главным тренером «Реала»