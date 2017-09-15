Молло: в «Зените» мне сказали, что никто не видит во мне игрока клуба

Французский полузащитник Йоан Молло рассказал, почему был вынужден уйти из «Зенита», и объяснил, как оказался в «Фулхэме».
«Всё очень-очень хорошо. Я безумно счастлив в „Фулхэме“! Всё благодаря папе, он занимался переходом. Он обожает Англию, всегда мечтал, чтобы его сын здесь играл. А я не хочу быть эгоистом, просто согласился, когда узнал от него о „Фулхэме“. Получается, он выбрал эту команду за меня. Но я очень счастлив, сейчас я играю в Англии, папа живёт со мной.
В конце августа меня позвали на встречу с людьми из «Зенита». Мы собрались, и мне сказали, что никто не видит во мне игрока клуба. И не только сейчас, а вообще – объяснили, что я больше не являюсь частью проекта. Говорили, что могу остаться, но играть не буду вообще. Что за люди? Все. Роберто Манчини, например. Он не хотел меня видеть в команде.
Зла не держу, нет! Я очень уважаю «Зенит»! У меня не было никаких проблем ни с руководством, ни с тренером, ни с одноклубниками, ни с фанатами. Да, была история, когда я показал средний палец, но я объяснял, что это была шутка! Что жест был адресован не фанатам, а моему другу! Просто люди любят искать проблемы, но это не в моих интересах. Я усердно работал в «Зените» на протяжении восьми месяцев, но не получил шанса. Нет проблем – я переехал в Англию и готов играть здесь.
Я хочу играть в Премьер-лиге, но главное для меня – просто выходить на поле. Моя цель – быть счастливым. Возможно ли возвращение в Россию? Никогда не знаешь. Видите, месяц назад я был уверен, что остаюсь в «Зените», но ушёл. Посмотрим», — сказал 28-летний футболист.