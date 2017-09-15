Новичок «Амкара» Форбс: моё место – именно в нападении

Новичок «Амкара» Фелицио Браун Форбс рассказал, на какой позиции чувствует себя комфортнее всего, а также поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде.
«До переезда в Россию я в основном играл в полузащите, потом меня чаще использовали в обороне, а в Туле поставили в переднюю линию, и я начал забивать. Да я и сам с опытом начал понимать, что моё место – именно в нападении. И точно так же мои возможности оценивают в «Амкаре».
Мне кажется, что в команде все очень мотивированы и настроены прервать неудачную серию. По тренировкам это очень заметно. Конечно, когда нет результата, легко потерять уверенность в себе, я проходил через такое. Но каждый сам должен знать, как вытаскивать себя из такого состояния», — приводит слова Форбса официальный сайт «Амкара».