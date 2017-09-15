Слуцкий: все последние 10 дней чувствую себя мертвецом

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что очень переживает из-за неудач команды. В пяти последних матчах Чемпионшипа подопечные российского специалиста потерпели четыре поражения.
«Когда „Халл“ проигрывает, я будто умираю. Все последние 10 дней чувствую себя мертвецом. Жизнью такое состояние назвать нельзя, поскольку моя жизнь напрямую зависит от того, что происходит на поле. Конечно же нам нужно продолжать сохранять позитивный настрой, ни в коем случае не паниковать, не сдаваться. Но всем нужен новый глоток воздуха, чтобы жить», — приводит слова Слуцкого Chronicle Live.
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