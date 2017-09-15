Защитник «Халла» Томори: Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке

Защитник «Халл Сити» Фикайо Томори в преддверии матча 8-го тура Чемпионшипа с «Сандерлендом» рассказал, что главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий старается поддерживать хорошее настроение в раздевалке. «Халл» проиграл последние два матча в чемпионате и занимает 16-е место.
«Леонид Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке и пытается оставаться позитивным. Я бы не сказал, что нам не хватает уверенности. Нужно преодолеть этот период и продолжать работать. Я нахожусь в команде около недели и наслаждаюсь моментом», — цитирует Томори Hull Daily Mail.
Матч «Халл Сити» — «Сандерленд» состоится 16 сентября. Начало – в 17:00 мск.
Слуцкий: «Сандерленд» — хорошая команда, но «Халл» играет дома и на победу