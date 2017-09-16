Менье: Куртуа очень сильный вратарь, который смог бы помочь «ПСЖ»

Защитник сборной Бельгии и «ПСЖ» Томас Менье дал понять, что бы рад видеть своего соотечественника Тибо Куртуа в парижском клубе. Бельгийский вратарь выступает за лондонский «Челси».
«Он очень сильный вратарь, который сумел бы помочь „ПСЖ“. У нас уже есть два хороших вратаря, но у Тибо есть много уникальных качеств и очевидный талант. Кроме того, он очень большой — почти два метра в высоту», — цитирует Менье Le Parisien.
Действующий контракт Тибо Куртуа с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2019 года.
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