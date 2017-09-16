Фред – о вызове в сборную Бразилии: сначала подумал, что это шутка

Полузащитник «Шахтёра» Фред поделился впечатлениями от первого за последние два года вызова в сборную Бразилии. Национальной команде предстоит провести два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии (5 октября) и Чили (10 октября).
«Очень приятно снова вернуться в сборную Бразилии. Я усердно работал для этого. Сейчас у меня отличный период выступлений в «Шахтёре». Постараюсь использовать предоставленную мне возможность. Сборная Бразилии – это группа квалифицированных игроков, но я буду бороться за своё место в ней, чтобы, вероятно, быть среди кандидатов в составе национальной команды на ЧМ-2018.
Я испытываю счастье. Узнал о вызове в сборную, когда находился в машине со своим агентом по дороге на тренировку. В этот момент мне позвонил друг и сообщил, что я вызван в сборную. Сначала даже подумал, что это шутка, но потом увидел в Интернете свою фамилию среди игроков, вызванных в национальную команду», — цитирует Фреда Lance.