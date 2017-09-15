Четыре игрока «ПСЖ» вызваны в сборную Бразилии, Жулиано – вне состава

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии (5 октября) и Чили (10 октября), сообщает Globo Esporte.
В состав национальной команды вошли сразу четыре футболиста «ПСЖ» — Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва и Неймар, а бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, перешедший в «Фенербахче», впервые за долгое время вызова в национальную сборную не получил.
Состав сборной Бразилии на октябрьские матчи с Боливией и Чили:
Голкиперы: Алиссон («Рома»), Кассио («Коринтианс»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Данило («Манчестер Сити»), Марсело («Реал»), Жемерсон («Монако»);
Полузащитники: Артур («Гремио»), Диего («Фламенго»), Касемиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Паулиньо («Барселона»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Виллиан («Челси»), Фред («Шахтёр»);
Нападающие: Диего Тарделли («Шаньдун Лунэн»), Неймар («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Сборная Бразилии досрочно гарантировала себе путёвку на чемпионат мира. Посмотреть турнирную таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке можно на «Чемпионате».