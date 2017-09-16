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А. Давыдов: если Панюков не остановится, на него обязательно обратят внимание

16 сентября 2017, суббота. 16:18 Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов после гостевого матча 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги с командой «Луч-Энергия» (1:1) высказал мнение об игре нападающего Андрея Панюкова, который сегодня, 16 сентября, прервал свою голевую серию в ФНЛ. Также Давыдов прокомментировал итог матча.

«Его тревожил голеностоп, он два дня пропускал тренировки, лечился. Плюс такой перелёт. Надо отдать ему должное. Да, он не так сыграл в первом тайме, обычно играет совсем по-другому, намного лучше, поэтому забивает. Где-то может быть не доверял тем ребятам, у которых был мяч, могли так же забрасывать не в борьбу, а в зоны. У него хорошая скорость, продавливающий игрок. То, что он не реализовал, я был удивлён, потому что он такие моменты щёлкает на раз-два. У него есть такой хороший класс нападающего, если он не остановится, будет забивать, на него обязательно обратят внимание.

Тяжёлая ничья. Конечно, хотелось выиграть. Нам не хватает очков. Задача не ставится приехать за несколько тысяч километров отбиться и закрыться, мы приучаем играть вперёд. Многие ребята ещё не были во второй лиге, с ними интересно работать, развивать. Посмотрим, что будет. Обучаемый человек быстро развивается", — приводит слова Давыдова официальный сайт «Зенита».

«Луч-Энергия» не удержал победный счёт в матче с «Зенитом-2»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Зенит-2 Анатолий Давыдов Андрей Панюков
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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