Жамалетдинов: тяжёлая победа для ЦСКА, «Ростов» обороняется почти всем составом

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (2:0) в домашнем матче 10-го тура РФПЛ.
«Тяжелая победа на самом деле. «Ростов» обороняется почти всем составом. В первом тайме чуть не получалось, во втором игра пошла быстрее, и за счёт этого стали появляться моменты. Когда забили второй мяч, играть стало попроще.
Нам сегодня нужна была победа, чтобы не отставать от лидеров. Очень, что рад победили. Матч получился боевой», — сказал Жамалетдинов в программе «Все на матч».
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