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Гончаренко: квалификация Лиги чемпионов гораздо сложнее, чем групповой этап

16 сентября 2017, суббота. 18:37 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РФПЛ, а также поделился мыслями о сложном календаре «армейцев» и соперниках клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы умеем правильно отделять Лигу чемпионов от чемпионата России. Не думаю, что сегодня сильно сказалась игра с «Бенфикой». Если только в конце матча. Мы уже два месяца живём в таком графике, это не ново для нас.

Говорите, раньше были соперники другого уровня? Квалификация Лиги чемпионов гораздо сложнее, чем групповой этап. Там напряжение выше, цена ошибки возрастает. В группе шесть матчей, а в квалификации два. Нормально к этому относимся. Что касается игры в Кубке России, то, конечно, сделаем ротацию», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Ростов Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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