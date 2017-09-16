Гончаренко: квалификация Лиги чемпионов гораздо сложнее, чем групповой этап

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РФПЛ, а также поделился мыслями о сложном календаре «армейцев» и соперниках клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы умеем правильно отделять Лигу чемпионов от чемпионата России. Не думаю, что сегодня сильно сказалась игра с «Бенфикой». Если только в конце матча. Мы уже два месяца живём в таком графике, это не ново для нас.
Говорите, раньше были соперники другого уровня? Квалификация Лиги чемпионов гораздо сложнее, чем групповой этап. Там напряжение выше, цена ошибки возрастает. В группе шесть матчей, а в квалификации два. Нормально к этому относимся. Что касается игры в Кубке России, то, конечно, сделаем ротацию», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».