В Атланте побит рекорд посещаемости матчей MLS

В матче «Атланты Юнайтед» и «Орландо Сити» зафиксирован новый рекорд посещаемости матчей чемпионата MLS. На трибунах «Мерседес-Бенц Арены» собрались 70425 болельщиков, сообщает агентство Reuters. Любители футбола стали свидетелями яркой и результативной игры, встреча соперников завершилась со счётом 3:3. Автором хет-трика стал форвард «Атланты» из Венесуэлы Хосеф Мартинес, дубль в составе гостей в свой актив записал американский нападающий Доминик Дуайер, ставший автором и результативной передачи в эпизоде с третьим взятием ворот.
Предыдущий рекорд посещаемости в MLS был установлен в 1996 году на домашнем матче «Лос-Анджелес Гэлакси», тогда на трибунах собрались 69225 болельщиков.