«МС» намерен подписать с Де Брёйне новый контракт на улучшенных условиях

«Манчестер Сити» намерен подписать новый контракт на улучшенных условиях с полузащитником Кевином Де Брёйне, сообщает Mirror.
После победы со счётом 4:0 над «Фейеноордом» в матче группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола назвал Де Брёйне одним из лучших игроков из тех, что он когда-либо видел. В шести матчах на старте сезона-2017/18 полузащитник сделал четыре голевых передачи.
Действующий контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2021 года, но руководство «Манчестер Сити» надеется начать переговоры о новом долгосрочном соглашении в ближайшие месяцы. По данным источника, условия нового контракта предполагают увеличение заработной платы со £ 150 до 200 тыс. в неделю.
Де Брёйне: от голевых передач получаю не меньшее удовольствие, чем от голов