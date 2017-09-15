Де Брёйне: от голевых передач получаю не меньшее удовольствие, чем от голов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился впечатлениями от выездной победы над «Фейеноордом» (4:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
“Я думаю, что мы хорошо сыграли, и очевидно, что с преимуществом из двух или трёх голов у нас было больше времени и больше пространства для игры, поэтому, хоть это и отличный старт для нас, всё только начинается. В целом мы хорошо сыграли как в защите, так и в нападении. Мы поднажали, наши защитники атаковали фланги, и я думаю, что мы выглядели действительно опасно.
Мы знаем себе цену и понимаем, что будет время, когда мы должны будем провести несколько игр на скамье запасных, потому что ребята, которые не играют, находятся на том же уровне и всегда готовы вступить в игру. Это отличная ситуация для клуба, и конечно, у нас очень плотный график, мы все сыграем свою роль на том или ином этапе.
Я многому научился у таких игроков, как Давид Сильва, Фернандиньо и Яя Туре, поэтому я думаю, что улучшил свою игру во всех отношениях. Я не забиваю столько голов, как в свой первый сезон, но я и не играю на столь же продвинутой позиции, как тогда. Тем не менее я получаю такое же удовольствие от голевых передач, если не больше", — цитирует хавбека пресс-служба английского клуба.