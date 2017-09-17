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Поддубский — о ничейной серии «СКА-Хабаровск»: а что, нам надо проигрывать?

17 сентября 2017, воскресенье. 13:31 Футбол

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал домашнюю ничью в матче 10-го тура РФПЛ с «Ахматом» (2:2).

«Ничья по такой игре – это плюс. Но настраивались на победу, и это минус. Да, удалось спасти, но обидно пропускать два гола со стандартов. Тем более мы разбирали, как «Ахмат» подаёт угловые. Не получилось.
Серия ничейных результатов? Не проигрываем – это плюс, не выигрываем – это минус. А что нам надо, проигрывать? Мы бьёмся за каждое очко.

Вам показалось, что Довбня получил повреждение? Всё нормально. Если что, врачи вылечат. Что касается новичка команды аргентинца Барбаро, то он немножко потерялся, но видно, что неплохо работает с мячом», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.

Напомним, что «СКА-Хабаровск» завершил вничью пятый матч кряду.

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 2:2. Хабаровчане сыграли вничью в пятом матче подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат СКА-Хабаровск Александр Довбня Алексей Поддубский
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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