«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 2:2. Хабаровчане сыграли вничью в пятом матче подряд

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:2. Хабаровчане сыграли вничью в пятом матче турнира подряд.
На 13-й минуте Георгий Наваловский сыграл в стеночку на фланге, ворвался в штрафную гостей и прострелил на дальнюю штангу, куда забежал Константин Савичев и пробил в ближний угол. В середине второго тайма Андрей Семёнов выиграл борьбу за навес с углового и скинул мяч на дальнюю штангу, откуда ворота с метра расстрелял Аблайе Мбенге.
На 82-й минуте Антон Швец выпрыгнул на навес с углового и головой расстрелял ворота. В концовке Исмаэл в простой ситуации ошибся в центре поля, Венцислав Христов обокрал бразильца и убежал на свидание с вратарём, нанеся затем мощный удар под перекладину.
«Ахмат» (14 очков) занимает седьмое место в таблице. «СКА-Хабаровск» (8 баллов) — 14-е.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.