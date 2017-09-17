Ребров: хотелось бы извиниться, «Спартак» не имеет права такие игры отдавать

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал результат матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:2.
«Упустили победу, очень неприятно и досадно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. «Спартак» не имеет права такие игры отдавать, сказать больше нечего. Опять же можно сколько угодно рассуждать, в чём причина. Мы не имеем права отдавать такие игры, когда против нас 10 человек.
Мы вели 2:0, в концовке ничего не получалось, такое не первый раз в сезоне», – передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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