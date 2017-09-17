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Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак»

17 сентября 2017, воскресенье. 16:00 Футбол

В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2.

На 29-й минуте Виталий Шахов получил прямую красную карточку — арбитр посчитал, что футболист «Тосно» совершил фол последней надежды, нарушив правила на Педро Роше. Воспользоваться численным преимуществом «Спартак» сумел на 35-й минуте, когда отличился Георгий Джикия. На 63-й минуте Марио Пашалич забил второй гол гостей. В концовке второго тайма хозяева сумели один мяч отыграть — на 86-й минуте отличился Евгений Марков. На 90-й минуте «Тосно» счёт сравнял — мяч в ворота Артёма Реброва отправил Антон Заболотный.

В таблице российского чемпионата «Тосно» (9 очков) располагается на 13-й строчке, а «Спартак» (13) располагается на 8-м месте.

Видеообзор матча «Тосно» — «Спартак» доступен на официальном сайте РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Тосно
Тосно
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 – Джикия – 35, 0:2 – Пашалич – 63, 1:2 – Марков – 86, 2:2 – Заболотный – 90
Удаления: Шахов, 29 – нет
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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