Мбенге: «Ахмату» нельзя унывать, нужно работать над ошибками и побеждать

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенгe в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск» (2:2) вышел на замену и забил свой первый гол в нынешнем сезоне. После матча, прошедшего в Хабаровске, сенегальский форвард дал интервью пресс-службе грозненского клуба.
«Надеюсь, этот гол раскрепостит и придаст уверенности. Конечно, было бы приятнее, если бы мы выиграли.
Очень досадно, что упустили победу! Мы все настраивались на победу и верили, что сможем завоевать три очка. Но одна наша ошибка позволила сопернику провести контратаку и сравнять счёт. Нам нельзя унывать, нужно работать над ошибками и побеждать в предстоящих матчах.
Сложно ли было играть из-за смены часовых поясов и длительного перелёта? Это непросто, но такова жизнь и обстоятельства. Нужно выходить на поле и играть», — заявил Мбенге.