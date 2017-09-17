Коченков в матче за молодёжную команду «Локомотива» пропустил с центра поля

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков пропустил гол с центра поля в матче 10-го тура молодёжного первенства России с «Амкаром».
На 12-й минуте встречи, проходившей в Москве, футболист молодёжной команды «Амкара» Рустам Вазитдинов решился на удар с центра поля — 30-летний вратарь справиться с ударом не сумел, и мяч оказался в сетке ворот. После первого тайма вместо Коченкова на поле появился Мирослав Лобанцев.
У «Амкара» в первом тайме были удалены двое игроков, и во второй половине «Локомотив» дважды забил и в итоге победил со счётом 2:1.
Видео гола можно посмотреть в YouTube.