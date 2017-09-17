«Тосно» — «Спартак»: матч посетило больше зрителей, чем игру «Тосно» — «Зенит»

В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2.
Встречу, которая проходила на стадионе «Петровский», посетило 13 665 человек. Это самый посещаемый матч «Тосно» в РФПЛ.
12 555 зрителей присутствовало на игре 3-го тура «Тосно» против «Зенита» (0:1), 6574 человек с трибун наблюдали за игрой седьмого тура со «СКА-Хабаровск» (0:0).
В таблице российского чемпионата «Тосно» (9 очков) располагается на 13-й строчке, а «Спартак» (13) — на 8-м месте.