Эмери: Кавани и Неймар должны договариваться на поле, кто будет бить пенальти

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал инцидент, произошедший в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром. На 79-й минуте бразилец хотел пробить пенальти, однако уругваец не позволил ему этого сделать. В результате Эдинсон с «точки» свою попытку забить гол не реализовал.
«В команде должно быть несколько пенальтистов. У нас одним является Кавани, другим — Неймар. О том, кто пробивает пенальти, футболистам нужно договариваться между собой на поле. В будущем, возможно, мы будем решать этот вопрос внутри команды, потому что оба игрока способны реализовывать такие удары. Если они сами не договорятся, решение буду принимать я. Но я не хочу, чтобы это стало для нас проблемой», — приводит слова Эмери Goal.