«Милан» показал лучший старт в Серии А за последние 10 лет

В матче 4-го тура итальянской Серии A «Милан» дома выиграл со счётом 2:1 у «Удинезе». Дубль в составе победителей оформил Никола Калинич, отличившийся на 22-й и 31-й минутах. После четырёх туров команда Винченцо Монтеллы с 9 очками расположилась на пятом месте в турнирной таблице позади «Наполи», «Ювентуса» «Интера», и «Лацио».
Это лучший старт россонери после сезона-2006/07, когда «Милан» в четырёх турах набрал 10 очков.
В пятом туре «Милан» на своём поле примет СПАЛ. Игра состоится 25 сентября на стадионе «Сан-Сиро».
«Наполи» разгромил «Беневенто» — 6:0, «Милан» выиграл у «Удинезе»