Реднапп: очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать

Гарри Реднапп признался, что планирует завершить тренерскую карьеру после увольнения с поста главного тренера «Бирмингема». В прошлом сезоне специалист спас команду от вылета из Чемпионшипа, но неудачное начало в текущем сезоне лишило его поста. После домашнего поражения 1:3 от «Престона» 70-летний англичанин был отправлен в отставку.
«Я очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать. Я реалист, и если бы мог кому-нибудь помочь, то был бы счастлив это сделать. Так было, например, с Дарреном Уошоллом в „Дерби Каунти“, мы отлично провели вместе время», — цитирует специалиста BBC.
Ранее Реднапп также работал с «Портсмутом», «Тоттенхэм Хотспур» и «Куинз Парк Рейнджерс и другими командами.
Реднапп: я прихожу на работу не потому, что мне нужны деньги