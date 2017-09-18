175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

У Курзава вымогали € 100 тыс. за видео, в котором он грубо критикует Дешама

18 сентября 2017, понедельник. 11:03 Футбол

Группа неизвестных шантажировала защитника «ПСЖ» и сборной Франции Лейвина Курзава, сообщает Europe 1. Отдыхая в одном из столичных клубов, футболист в компании с друзьями позволил себе грубо раскритиковать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. В этот момент неизвестные сняли слова игрока на телефон, после чего стали шантажировать Курзава.

По данным источника, неизвестные назначили защитнику встречу и потребовали от футболиста € 100 тыс. за то, чтобы видео не оказалось в Сети. Курзава обратился в полицию, которая задержала пятерых подозреваемых, причём троих арестовали возле дома Лейвина.

Благодаря телефонному прослушиванию стало ясно, что никто на встречу не придёт. Преступники планировали украсть деньги, когда Курзава выйдет из дома.

Неймар купил пятиэтажный дом в пригороде Парижа
Источник: Europe 1 Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Сборная Франции — Футбол Дидье Дешам Лейвин Курзава
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
11:13 Гамшик: «Наполи» реабилитировался после поражения от «Шахтёра»
11:03 У Курзава вымогали € 100 тыс. за видео, в котором он грубо критикует Дешама
10:45 Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали полузащитника «Ромы» Найнгголана
10:39 Защитник «Урала» Кулаков: готовы к плотному календарю, в Европе так все играют
10:34 Аллегри: Игуаин должен оставаться спокойным, он умеет и будет забивать голы
10:11 Мурьель: «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге
10:08 Сколари: такой звезде, как Неймар, в сборной Бразилии альтернативы нет
10:04 Ярмоленко: на «Сигнал Идуна Парк» невероятная атмосфера
09:57 Монтелла: я ещё не знаю возможностей «Милана»
09:56 Кисслинг может зимой завершить карьеру
09:46 Марков: «Тосно» не является топ-клубом, но стремится им стать
09:43 Эллардайсу предложили принять участие в аналоге программы «Последний герой»
09:36 Трольо: критика в адрес Месси? В сборной Аргентины с ним не было Хави и Иньесты
09:32 Алвес – о конфликте Неймара и Кавани: думаю, они всё обсудят и договорятся
09:21 Реднапп: очень сомневаюсь, что когда-либо снова буду тренировать
09:13 Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца
08:42 Бутрагеньо: как сказал Зидан, Бэйл будет полезен «Реалу»
08:33 Алькорта: «Реал» добился того, чтобы «Реал Сосьедад» не был «Реалом Сосьедад»
08:20 Левандовски: переход в «Реал»? Я не обязан комментировать каждый вздор
08:19 Агент: мне ничего не известно о пункте компенсации в соглашении Нагельсмана
07:56 Сери: не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной
07:44 Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить
07:30 Штрунц: настоящим мерилом для «Баварии» станет предстоящая игра с «ПСЖ»
07:14 Денис Суарес: Паулиньо – футболист сборной Бразилии, этим всё сказано
06:56 Фёллер хочет, чтобы летнее трансферное окно в Германии закрывалось раньше
06:42 Ильяраменди: «Реал Сосьедад» по крайней мере создавал опасность для «Реала»
06:41 Роббен: если «Бавария» хочет титулов, то ей нужен Рибери
06:40 Зидан: лучшее в игроках «Реала» то, что они продолжают жаждать успехов
06:30 Ван Нистелрой: Лукаку — чистый № 9, каким был и я
06:10 «Милан» показал лучший старт в Серии А за последние 10 лет
05:55 Женезио: «Лион» заслуживал большего в матче с «ПСЖ»
05:25 Эмери: Кавани и Неймар должны договариваться на поле, кто будет бить пенальти
05:05 К. Навас: «Реал» показал совершенно другое отношение к игре
04:26 Фонсека прокомментировал отсутствие Срны в матче «Черноморец» — «Шахтёр»
03:44 Майораль: горжусь, что могу учиться у партнёров по «Реалу»
03:11 Христов: если игроки «СКА-Хабаровск» продолжат верить в себя, результаты придут
02:53 Ловчев: тактика Карреры противоречит спартаковскому духу
02:35 Стерлинг: если у Агуэро есть шанс, то в 9 случаях из 10 это заканчивается голом
02:18 Булатов: Петкович отнял у «Спартака» пять очков
01:57 Черчесов объяснил Лебедеву, почему сборная России сыграла с «Динамо»
01:54 Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём
01:41 Лам попробовал себя в роли кассира в мюнхенском супермаркете
01:33 Каррера — игрокам «Спартака»: хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?
01:28 Черчесов: кто заставляет меня говорить не о футболе, того в сборной нет
01:28 Контра назначен главным тренером сборной Румынии
Все новости RSS
Партнерский контент