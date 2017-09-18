У Курзава вымогали € 100 тыс. за видео, в котором он грубо критикует Дешама

Группа неизвестных шантажировала защитника «ПСЖ» и сборной Франции Лейвина Курзава, сообщает Europe 1. Отдыхая в одном из столичных клубов, футболист в компании с друзьями позволил себе грубо раскритиковать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. В этот момент неизвестные сняли слова игрока на телефон, после чего стали шантажировать Курзава.
По данным источника, неизвестные назначили защитнику встречу и потребовали от футболиста € 100 тыс. за то, чтобы видео не оказалось в Сети. Курзава обратился в полицию, которая задержала пятерых подозреваемых, причём троих арестовали возле дома Лейвина.
Благодаря телефонному прослушиванию стало ясно, что никто на встречу не придёт. Преступники планировали украсть деньги, когда Курзава выйдет из дома.