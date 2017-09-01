Неймар купил пятиэтажный дом в пригороде Парижа

Нападающий «ПСЖ» Неймар обзавёлся собственным жильём во Франции. С момента перехода из «Барселоны» 25-летний футболист жил в гостинице. Теперь же, по информации Le Figaro, Неймар приобрёл пятиэтажный дом в пригороде Парижа.
Жить бразилец будет в Бугивале, который насчитывает 9 тыс жителей. К дому Неймара прилегает газон площадью 5 тыс. квадратных метров, несколько террас и бассейн. Новый дом Неймара находится в нескольких километрах от базы «ПСЖ». Отмечается, что в том же районе проживает его партнёр по команде Лейвин Курзава.
Агент: в «Барселоне» с 10 мая знали, что Неймар покинет клуб