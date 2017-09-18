Полузащитник «Лас-Пальмаса» Халилович может пропустить до трёх месяцев

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Ален Халилович может пропустить до трёх месяцев из-за травмы. Marca сообщает, что повреждение хорватский футболист получил в матче 4-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:0). 21-летний хавбек появился на поле в основном составе, а на 37-й минуте был заменён.
В ходе обследования врачи диагностировали у Халиловича повреждение левой лодыжки. Завтра полузащитник молодёжной сборной Хорватии пройдёт МРТ, после чего будут названы точные сроки, требуемые на восстановление.
В нынешнем сезоне Ален Халилович принял участие в 3 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативный пас.
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