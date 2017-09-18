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Глушаков: игроки «Спартака» могут совершать ошибки, но никакого заговора нет

18 сентября 2017, понедельник. 17:09 Футбол

Капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал чушью информацию о том, что команда «сливает» главного тренера Массимо Карреру, и призвал не обращать на неё внимания.

«Мы попали в тяжёлую ситуацию, но нам по силам её исправить! Информация по поводу „слива“ тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди ещё много игр, будем делать выводы в конце сезона.

Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипиш. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознаёт ту ответственность, которую вы на нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия! Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните — есть «Спартак» и все остальные», — написал Глушаков в «Инстаграме».

Федун: «Спартак» должен сплотиться вокруг Карреры и биться в каждом матче
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Массимо Каррера
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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