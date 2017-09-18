Кокорин: в чём мой секрет? Ни в чём

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Уфой» со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура РФПЛ.
«У соперника, к сожалению, сегодня игра не получилась. Мы забили быстрые голы, наверное, это их смутило, перестали играть. Во втором тайме «Зенит» немного подсел, позволили кое-что создать сопернику, берегли силы.
По-моему, был чистый гол Дзюбы. Артём — большой форвард, естественно, в борьбе корпус поставил, может быть, игрока подвинул. Не знаю, со стороны лучше, наверное, видно, надо видео смотреть. Дзюба расстроился, очень хотел забить, но в следующей игре забьёт.
Мне хорошо в роли лучшего бомбардира команды, главное, что выигрываем. В чём мой секрет? Ни в чём», –передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео доступно на «Чемпионате».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.