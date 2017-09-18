Живоглядов: пусть с пенальти в пользу «Зенита» компетентные органы разбираются

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение в матче с «Зенитом» (0:3) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Не удалось хорошо войти в игру, пропустили в начале, во втором тайме немного исправили игру, пошли вперёд отыгрываться, хотели забить, но не получилось.
Что сейчас говорить про пенальти? Всё уже было, пусть компетентные органы разбираются. «Зенит» сыграл сегодня лучше нас, превосходил во всех компонентах, поэтому и победил», – передаёт слова Живоглядова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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