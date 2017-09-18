175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Живоглядов: пусть с пенальти в пользу «Зенита» компетентные органы разбираются

18 сентября 2017, понедельник. 22:50 Футбол

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение в матче с «Зенитом» (0:3) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.

«Не удалось хорошо войти в игру, пропустили в начале, во втором тайме немного исправили игру, пошли вперёд отыгрываться, хотели забить, но не получилось.

Что сейчас говорить про пенальти? Всё уже было, пусть компетентные органы разбираются. «Зенит» сыграл сегодня лучше нас, превосходил во всех компонентах, поэтому и победил», – передаёт слова Живоглядова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Нобоа: Семак – сильный тактик, у него хорошая команда
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Уфа Дмитрий Живоглядов
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
23:24 Занев провёл 100-й матч за «Амкар»
23:24 Гончаренко: посыл такой, что ЦСКАА можно играть на равных и с футболистами «МЮ»
23:22 Пауревич: судья ошибся, назначив пенальти, но «Уфа» сама виновата в поражении
23:19 Лунёв: у каждого есть две руки, две ноги — мы сами кузнецы своего счастья
23:12 Кришито: Манчини — один из лучших тренеров в мире, он смог найти нужные схемы
23:10 Засеев: у «Зенита» игроков — на два состава, их основу никогда не угадаешь
23:08 Гаджиев: если Сёмин говорит, что судья чудил, то какая-то правда в этом есть
23:08 Гончаренко: пробуем оттянуть время ухода ветеранов из ЦСКА
23:05 Обляков: «Уфа» настраивалась серьёзно — не знаю, почему так получилось
22:57 Очаровательные болельщицы и грустный Сёмин — в фотообзоре «Локомотив» — «Амкар»
22:54 Гащенков: в офисе «Локомотива-2» сказали искать новую команду, потому что старый
22:50 Живоглядов: пусть с пенальти в пользу «Зенита» компетентные органы разбираются
22:49 Булатов: Каррера не виноват, виноват тренер «Спартака» по физической подготовке
22:45 Фернандеш: считаю, основная задача «Локомотива» — быть в топ-5
22:44 Гончаренко: если руководство решит продать Головина в топ-клуб, я соглашусь
22:38 Нобоа: Семак – сильный тактик, у него хорошая команда
22:37 Гончаренко: не сказал бы, что в 10-м туре РФПЛ были сенсации
22:34 Кокорин: в чём мой секрет? Ни в чём
22:33 «Зенит» — «Уфа» — 3:0. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ
22:32 Иванович: на самом деле игра была тяжёлая, «Уфа» контратаковала и прессинговала
22:23 Гончаренко: по итогам 10 туров чемпионата ЦСКА выступил достаточно неплохо
22:23 Манчини: Дзюба — такой же игрок, как и все. У него ещё есть потенциал
22:18 А. Нигматуллин: атмосфера в «Амкаре» хорошая, но смотришь таблицу — и не по себе
22:14 Семак: антураж и стадион «Зенита» не лучшим образом повлияли на «Уфу»
22:13 «Локомотив» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ
22:10 Форбс: мне комфортно играть форварда, времена, когда я выступал защите, прошли
22:05 Гаджиев: Рязанцев очень самокритичный игрок, он слишком придирчив к себе
21:55 «Зенит» разгромил «Уфу» и оторвался от «Краснодара» на три очка
21:50 Сёмин: на Эдере фол был не сто, а 120 процентов — как такие пенальти не ставить?
21:47 Сёмин: к группе атаки «Локомотива» по игре с «Амкаром» есть много вопросов
21:43 Гаджиев: «Локомотив» переигрывал «Амкар» и постоянно нас опережал
21:41 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Фастав» проиграл «Виктории» в чемпионате Чехии
21:34 Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме» после матча с «Лионом»
21:25 «Локомотив» проиграл «Амкару» и упустил возможность возглавить таблицу РФПЛ
21:17 Стротман: у сборной Нидерландов нет топ-игроков, которые были раньше
21:03 Глава комитета по этике посоветовал Федуну быть аккуратным в высказываниях
20:58 Чернов: из «Спартака» понравился Педро Роша, он хорош в подыгрыше
20:41 Бесчастных: игроки «Тосно» будут рассказывать внукам о матче со «Спартаком»
20:26 Нигматуллин: пусть Луис Адриано в своём «инстаграме» напишет «Forza Mister»
20:15 Чернов: гол «Спартаку» не последний для Заболотного, он будет забивать ещё
20:11 Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла
20:10 Перформанс фанатов «Зенита» в память о Павле Садырине на матче с «Уфой»
20:01 Семак: мне всегда приятно возвращаться в Санкт-Петербург
20:00 Сёмин: у Эдера нормальные кондиции, игра покажет, готов ли он провести 90 минут
20:00 Гаджиев: сама по себе аура в «Амкаре» нормальная
Все новости RSS
Партнерский контент