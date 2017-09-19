Кокорин: в «Зените» жёсткая конкуренция на каждой позиции, такого давно не было

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Уфой» со счётом 3:0 в домашнем матче 10-го тура РФПЛ.
«Мне комфортно на поле с Дзюбой, хоть в этом сезоне мы немного играли вместе в нападении. В последние игры выходим, хорошо понимаем друг друга, приятно играть. Хорошо, что у нас получается и что мы добились победы.
Можно ли сказать, что «Зенит» научился обходиться без ведущих игроков? У нас много игроков. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке. Все хотят играть, поэтому такая жёсткая конкуренция на каждой позиции. Но это нормально, давно такого не было.
Почему я праздную голы с одним и тем же жестом? Пока мне нравится, пока он будет, а там подумаю. А то до этого делали жесты, а их разнесли на всю страну", — сказал Кокорин в интервью «Зенит-ТВ».