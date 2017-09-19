Из-за травмы У. Дембеле «Боруссия» Д лишилась возможности получить € 10 млн

Травма нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле оказалась очень неприятной новостью не только для каталонского клуба. Дортмундская «Боруссия», цвета которой футболист защищал до перехода в испанский гранд, лишилась из-за этого возможности получить € 10 млн, сообщает Marca.
Сине-гранатовые приобрели Дембеле за € 105 млн. К этой сумме могли добавиться ещё € 43 млн в качестве различных бонусов. В частности, € 10 млн немецкий клуб мог получить в том случае, если бы футболист принял участие в 50 матчах сезона. Однако этого точно не случится, поскольку он выбыл из строя на четыре месяца.
Ранее сообщалось, что 20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре. Повреждение он получил на 29-й минуте матча 4-го тура Примеры с «Хетафе» (2:1).