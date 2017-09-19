Гоналон: хотел стать для «Лиона» своим Тотти или Де Росси

Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон признался, что в будущем рассчитывает вернуться в свой родной клуб — «Лион». 28-летний игрок перебрался в стан римлян минувшим летом и подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2021 года.
«Я не сожалею о переходе в „Рому“. Я отдал „Лиону“ всё, хотя у меня и были другие мечты и желания, которые я хотел достичь. Я хотел стать для „Лиона“ своим Франческо Тотти или Даниэле Де Росси. Моё желание состояло в том, чтобы закончить карьеру в „Лионе“. Фанаты знают меня и мою любовь к этому клубу. „Лион“ — это моё всё.
Вернусь ли однажды? Это то, чего я хочу. Клуб не закрывает передо мной дверь", — приводит слова Гоналона Football Italia со ссылкой на Canal+.
Отметим, что Гоналон до сих пор не провёл за «Рому» ни одного официального матча.