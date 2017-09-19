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Бартомеу: «Барселона» очень близка к продлению контракта с Иньестой

19 сентября 2017, вторник. 08:59 Футбол

Руководство «Барселоны» близко к тому, чтобы продлить контракт с полузащитником команды Андресом Иньестой. Об этом сообщил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.

«У нашей команды ещё много потенциала для того, чтобы улучшить свою игру. Мы хотим, чтобы Иньеста играл за «Барселону» столько, сколько захочет он сам. «Барселона» очень близка к продлению соглашения с Иньестой. То же самое могу сказать и про Месси», — приводит слова Бартомеу AS.

Действующее соглашение Иньесты с испанским грандом в силе до лета 2018 года.

Иньеста: я счастлив в «Барселоне» и рад, что у нас всё получается
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Хосеп Мария Бартомеу
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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