Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о конфликте между двумя игроками парижского клуба — нападающими Эдинсоном Кавани и Неймаром.
Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) бразилец и уругваец несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. Позже появилась информация о конфликте между игроками и даже об их стычке в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, испанское издание Sport.es сообщило, что Неймар попросил руководство клуба продать Кавани.
«Нет, ничего нет. Это вы, СМИ, создаёте проблемы», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
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