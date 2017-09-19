Дюгарри: Неймар — отличный игрок, но он не босс «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мыслями о конфликте между игроками «ПСЖ» Эдинсоном Кавани и Неймаром.
«Неймар — отличный игрок, но он не босс „ПСЖ“. Если всё так пойдёт и дальше, то он будет тренировать команду и выбирать состав на матчи. Эмери должен вмешаться в эту ситуацию. Неймар может стать боссом „ПСЖ“, только если будет выигрывать трофеи, а не из-за своего ценника.
Кавани уже четыре года играет за «ПСЖ», и он не тот человек, который будет осложнять кому-то жизнь. Мне нравится Эдинсон. Парень во всех матчах бегает, как сумасшедший, никогда ни на что не жалуется. И то, что на него обрушилось, я считаю непозволительным", — цитирует Дюгарри Goal.
Напомним, в ходе матча 6-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лионом» (2:0) сначала Дани Алвес не позволил Кавани пробить штрафной удар, отдав мяч Неймару, а позже уругваец исполнил пенальти, не подпустив к мячу бразильца. Днём позже Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме».