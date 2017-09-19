Будогосский: наши судьи проходили медосмотр — очки им не нужны

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире программы «Свисток» разобрал судейские решения в некоторых матчах 10-го тура российской Премьер-Лиги. Одно из них — пенальти, назначенный в ворота «Уфы» в матче с «Зенитом» (0:3).
«На 21-й минуте назначается 11-метровый удар в пользу „Зенита“. Не пересёк ли перед этим мяч лицевую линию? Технологией определения, пересёк мяч линию или нет, для меня сейчас является позиция ассистента, у которого была идеальная точка обзора. Камера расположена под углом, и любая наша оценка будет некорректной. У меня полное доверие к помощнику. Наши судьи перед сезоном проходили медобследование, и никому из них очки не нужны. Защитник „Уфы“ сыграл в волейбол, и на это среагировали арбитры. Игра продолжается до тех пор, пока не остановлена свистком рефери, и поднимать руки, останавливаться до свистка нельзя, нужно играть до конца», — заявил Будогосский в эфире программы «Свисток».
«ЦСКА — «Ростов» (2:0). На мой взгляд, мяч на 76-й минуте полностью не пересёк линию ворот „Ростова“. Какая-то часть мяча касалась линии, и гол в таком случае не засчитывается. Ассистент должен был занимать другую позицию, он не сделал максимальный рывок, а вообще стоял на месте. Москалёв же прочувствовал эпизод и вовремя совершил рывок».
«Арсенал» — «Динамо» (1:0). На 59-й минуте в штрафной соперника после мнимого контакта с вратарём упал футболист «Динамо». Сложно понять, почему Бечираю не показали жёлтую карточку. Это стопроцентная симуляция, и надо было судье построже быть. Кроме того, игрок «Арсенала» не имел права находиться на поле с разорванной футболкой. Судьи должны были обратить на это внимание, но не сделали этого".
«Рубин» — «Урал» (0:1). Приятно, что Карасёв сделал правильные выводы после критики. На 48-й минуте был отменён гол «Рубина» из-за офсайда. Момент непростой, и за него в ответе ассистент. Формально вне игры я не вижу. Но давайте поставим себя на место Аверьянова. Тяжело принять единственно верное решение, и я бы не стал его сильно критиковать за поднятый флаг. Есть рекомендации — в пограничных моментах при определении офсайда принимать сторону атакующей команды", — заявил Будогосский.