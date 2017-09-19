175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение

19 сентября 2017, вторник. 10:40 Футбол

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своих впечатлениях после матча 10-го тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа» (0:3), а также оценил судейство в игре.

«Не могу сказать, что ошибки арбитра сильно повлияли на исход нашего матча с «Зенитом», но второй гол точно отразился на игроках. Мы могли включиться в игру, если бы реализовали свои шансы. А тут засчитывают такой гол, после которого сложно вернуться. Ошибки судьи были явные, даже не надо обращаться к компетентным органам. Любому человеку с обычным зрением эпизод понятен – мяч ушёл за пределы поля. Почему боковой арбитр принимает такие решения? «Зенит» забивал «Уфе», а на него нашло затмение в это время или он зажмурился. Бывают такие человеческие моменты.

Уверен, что глава судейского комитета Будогосский разберёт этот вопрос. Наверно, тоже расскажет, что боковой зажмурился. Это как один из вариантов ответа. Тут ничего не поделать. Просто этот эпизод в очередной раз доказывает, что в российском футболе не обойтись без прогресса. Я говорю о системе видеоповторов и фиксации голов. В этом розыгрыше чемпионата России было уже несколько грубых ошибок судей, которое приводили к голу. Я говорю не только про наши матчи. Это тенденция. Нам остаётся надеяться на лучшее.

Что касается самого матча, то «Зенит» победил абсолютно по делу. Соперник показывал хороший футбол, и надо его за это поблагодарить. К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить питерской команде. Понятно, что есть судейские ошибки, но результат закономерен», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Если у вас не отображается видеозапись второго гола «Зенита», его можно посмотреть в «Твиттере».

«Зенит» — «Уфа» — 3:0. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Уфа Шамиль Газизов
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
11:27 Фонсека: «Наполи» и «Манчестер Сити» – главные кандидаты на выход в нашей группе
11:16 Карвахаль: однажды я бы хотел стать капитаном «Реала»
11:12 Азар: если когда-то вернусь во Францию, то только в «Лилль»
11:10 Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл против «Атлетика» с температурой «+40»
10:40 Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение
10:37 Бобан: «Милан» купил много футболистов, но ни одной суперзвезды
10:26 Занев: о том, что провожу 100-й матч за «Амкар», узнал из программки «Локо»
10:23 Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо надеется продлить контракт с клубом
10:08 Капитан «Ньюкасла» за каждый гол получает от мамы £ 5
10:00 ОПСФ объявил о старте программы по оказанию юридической помощи футболистам
09:52 Контракт Воронина со сборной Украины рассчитан до конца отбора на ЧМ-2018
09:39 Кежман: Милинковичем-Савичем интересуются в Мадриде, Манчестере и Милане
09:36 Стало известно, сколько полузащитник Коноплянка зарабатывает в «Шальке»
09:26 Миятович: возможно, я бы продал Бэйла, он не адаптировался в «Реале»
09:23 Хавбек «Манчестер Юнайтед» Эррера рассказал, кого считает лучшим вратарём в мире
09:18 Хёведес — в общей группе «Ювентуса», Де Шильо продолжает восстанавливаться
09:09 Тренер «Амкара» Алексич: «Локомотив» не удивил, считаю нашу победу закономерной
08:59 Бартомеу: «Барселона» очень близка к продлению контракта с Иньестой
08:59 Экс-вратарь сборной Аргентины: во времена Пеле Месси пришлось бы плохо
08:59 «Барселона» летом предложила за Гризманна € 140 млн
08:58 Салихамиджич не обеспокоен слухами о возможном переходе Левандовского в «Реал»
08:58 Вальверде: лидер турнирной таблицы? Ещё месяц назад люди хватались за головы
08:50 Гащенков: все понимают, в какой ситуации находится «Амкар», надо спасаться
08:35 Жена Бонуччи: Леонардо покинул «Ювентус» не из-за ссоры с Аллегри
08:05 Дибала: все мои голы одинаково важны
07:25 «Ювентус» рассматривает Облака в качестве потенциальной замены Буффону
07:24 Анчелотти не согласен с Сакки, что потерял желание и страсть к работе
07:16 Бартомеу: не обижен на Неймара, поскольку каждый преследует свои интересы
07:01 Витиньо, Заболотный и Кокорин претендуют на звание MVP 10-го тура РФПЛ
06:53 Карвахаль: Моуринью не считал меня готовым для выступления в «Реале», и я ушёл
06:50 Вратарь «Фиорентины»: в первую очередь нужно остановить «Ювентус», а не Дибалу
06:33 Вальверде: травма У. Дембеле? Ветеран никогда бы не действовал, как он
06:25 Гоналон: хотел стать для «Лиона» своим Тотти или Де Росси
06:14 Из-за травмы У. Дембеле «Боруссия» Д лишилась возможности получить € 10 млн
06:13 «Реал» заинтересовался голкипером «Атлетика» Кепой
06:05 «Кёльн» намерен потребовать переигровки матча с «Боруссией» Д
05:44 СМИ: Неймар и Кавани чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру
05:12 Толиссо: фанаты на «Фельтинс-Арене» будут против нас, это придаст мотивации
04:44 Ушедший из «Тосно» Гутор признан лучшим игроком тура на Украине
04:30 Варга: пока рано делать выводы о работе Слуцкого в «Халл Сити»
04:17 «Шальке» готов платить Горецке рекордные для клуба € 10 млн в год
03:47 Рафаэль Маркес вернулся к тренировкам после обвинений в связях с наркокартелем
03:34 «Манчестер Сити» предложил Жезусу новый контракт на улучшенных условиях
03:09 «Эвертон» намерен оштрафовать Руни на £ 300 тыс. за вождение в нетрезвом виде
02:55 Заболотный: пусть Федун говорит, а я буду делать свою работу на поле
Все новости RSS
Партнерский контент