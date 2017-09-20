Мендилибар: Месси может ходить по полю 80 минут, а за последние 10 сделать игру

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» (1:6) в пятом туре испанской Примеры. Отдельно специалист остановился на игре нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, который в этой игре оформил покер. Первый гол в матче аргентинец забил с пенальти ан 20-й минуте.
«Несмотря на такой счёт, мы и дальше будем придерживаться своей манеры игры. Да, мы пропустили 6 голов, но на поле был игрок, который делает результат. Иногда ему для этого нужно больше пространства, иногда меньше. Месси — очень умный игрок. Он может просто ходить по полю 80 минут, а за последние 10 решить исход матча. Пенальти? При счёте 1:6 глупо жаловаться», — приводит слова Мендилибара AS.
Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»